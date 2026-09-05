Шуфутинский пообещал стараться быть достойным звания народного артиста РФ

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Певец Михаил Шуфутинский, удостоенный звания народного артиста России, пообещал стараться быть достойным его. Об этом он рассказал ТАСС.

"Для меня это очень важное событие – признание моей страны, признание меня. Я очень благодарен всем, кого только могу поблагодарить за это. Я буду стараться быть достойным", – сказал артист.

По словам Шуфутинского, ему позвонил знакомый и сообщил, что увидел опубликованный документ. Артист отметил, что не знал о присвоении звания 3 сентября, а потом ему стали поступать звонки.

"Видимо, я один из тех людей, кому в жизни везет в этом смысле, я очень рад", – добавил певец.

Владимир Путин подписал 3 сентября указ о присвоении Шуфутинскому звания народного артиста России. Оно присуждается за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

