Причал речного электротранспорта "Новоспасский" временно закрыт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве временно закрыт причал "Новоспасский" на 3-ем маршруте регулярного речного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с ограничениями электросуда следуют до причала "Дербеневская набережная".

Ранее специалисты Московского метрополитена разместили пиктограмму четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский на наддверной навигации. Она выведена более чем на 2,2 тысячи экранов во всех 40 поездах "Москва-2020", которые следуют по Кольцевой линии.

В июне маршруты речного электротранспорта интегрировали в систему навигации столичного транспорта. На всех 24 причалах уже разместили указатели. Для обозначения речного электротранспорта специалисты разработали собственный дизайн.

