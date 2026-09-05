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05 сентября, 15:40

Политика

Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября

Фото: AP Photo/Pool/Jacquelyn Martin

Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча с президентом действительно состоится, будет беседа, как правило, до этого они были достаточно продолжительные", – сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, когда состоится встреча, Песков ответил, что в субботу, 5 сентября.

Самолет, в котором находились американские представители, ранее приземлился в Москве. В аэропорт Внуково для их встречи прибыл спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Уиткофф и Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву с предложением по Украине

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