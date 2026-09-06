СК возбудил уголовное дело после гибели людей при сходе лавины в КБР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода лавины в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

Ранее сообщалось, что в Безенгийском ущелье сошла лавина, под которую попала группа туристов. Всего в группе было 15 человек. Предварительно, двое погибли, еще три человека пострадали, а десять – остаются под лавиной.

На место были направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по республике. Планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.

