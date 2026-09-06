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06 сентября, 18:06

Происшествия

Автобус с детьми рухнул с обрыва в Кабо-Верде

Фото: 123RF.com/ocskaymark

Автобус, перевозивший школьников, сорвался с дороги и упал с высоты 30 метров в Кабо-Верде. В результате погибли не менее 25 человек, еще 18 пострадали, сообщила телерадиокомпания RTP со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в субботу, 5 сентября, на острове Фогу. Как уточнили в совете города Сан-Филиппе, автобус вез детей на экскурсию. В результате падения транспортное средство полностью разрушилось.

Среди пострадавших – 18 человек в возрасте от 6 до 11 лет, они госпитализированы. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

Причины аварии пока не называются, на месте работают спасательные службы.

Ранее 6 человек погибли, еще 11 получили травмы при падении микроавтобуса с обрыва в китайской провинции Сычуань. Один из выживших был в тяжелом состоянии. Предварительно, транспорт врезался в дорожное ограждение и рухнул с обрыва на обмелевшее русло реки.

5 человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Испарта

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