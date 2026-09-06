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06 сентября, 17:13

Общество

Путин попросил не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Фото: MAX/"ЗАРУБИНрепортер"

Владимир Путин попросил службу безопасности не трогать дикого амурского тигра, которого он встретил на таежной дороге в Приморском крае. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

"Понятно, что для службы безопасности президента дикое животное рядом с президентом – практически ЧП", – отметил Зарубин.

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился историей о том, как во время поездки по лесу ему повстречался тигр. Он также заявил, что амурский тигр, дальневосточный леопард и другие редкие дальневосточные животные являются уникальным природным богатством всей России.

По словам Путина, особое внимание будет уделяться защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, рек Амур и Лены, а также сохранению редких животных.

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