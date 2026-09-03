Владимир Путин назвал тигра "хозяином тайги"

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Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился историей о том, как во время поездки по лесу ему повстречался тигр.

"На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест", – сказал президент.

Он также заявил, что амурский тигр, дальневосточный леопард и другие редкие дальневосточные животные являются уникальным природным богатством всей России.

По словам Путина, особое внимание будет уделяться защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, рек Амур и Лены, а также сохранению редких животных как уникального природного богатства региона и всей страны.

Ранее инспекторы из России и Китая впервые провели совместные антибраконьерские учения в трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Специалисты отрабатывали практические навыки борьбы с браконьерством.