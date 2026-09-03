Дополнительный период сдачи ОГЭ стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительный период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) стартовал в Москве. Он продлится до 25 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки города.

Экзамены предстоит сдать девятиклассникам, которые не смогли участвовать в основном периоде по уважительной причине, а также тем, кто получил неудовлетворительные результаты.

В этом году в дополнительный период ОГЭ сдадут более 4 тысяч девятиклассников. 3 сентября они напишут экзамен по математике, 7 сентября – по русскому языку, 10 сентября – по физике, истории, биологии и географии, 14 сентября – по литературе, обществознанию, химии, иностранным языкам и информатике. Резервные дни запланированы с 21 по 25 сентября.

Для допуска к экзаменам необходимо получить годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам, иметь зачет по итоговому собеседованию по русскому языку, а также решение педагогического совета школы.

В 2026 году задания ОГЭ чаще выполняются на компьютере. Девятиклассники сдают на компьютерах 9 предметов из 14: информатику, географию, физику, биологию, историю и иностранные языки – английский, немецкий, французский и испанский.

Для проведения дополнительного периода организованы 53 пункта сдачи экзаменов, их работу обеспечивают более 2 тысяч человек. Результаты участники смогут увидеть в личном кабинете на портале mos.ru или в своем образовательном учреждении.

В досрочном и основном периодах ОГЭ в этом году приняли участие более 127 тысяч человек. Число школьников, получивших отличные отметки по 4 экзаменам, выросло в 1,7 раза по сравнению с 2025 годом – до 12,7 тысячи человек. Количество девятиклассников, сдавших все экзамены на четверки и выше (без учета отличников), увеличилось на 14% – до 37,5 тысячи человек.

Между тем в итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов внесли изменения. Количество заданий сократили с 4 до 3. Оттуда исключили подробный пересказ текста, однако выборочный пересказ сохранен в новом задании, построенном в форме вопросов по прочитанному тексту. Кроме того, разговор на жизненные темы заменили беседой по тексту.