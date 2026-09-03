Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для регионов

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Система школьного образования Москвы является эталоном, к которому должны стремиться все регионы России. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться все другие регионы Российской Федерации", – сказал он.

Опыт столицы по обновлению школ будет востребован в субъектах, где нет потребности в строительстве новых образовательных учреждений, но существующая инфраструктура требует серьезного ремонта, отмечал ранее Сергей Собянин на встрече с главой государства.

По словам мэра Москвы, такую работу уже проводят в Донецке и Луганске. Там полностью реконструировали 30 учебных заведений.