В Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс на 3 тысячи мест

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В районе Москворечье-Сабурово строят образовательный комплекс на 2,5 тысячи школьников и 500 воспитанников детского сада, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Объект возводят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Его строительная готовность в настоящее время составляет 15%. Работы по заливке котлована выполнены во всех пяти корпусах, в двух из них монолит готов на уровне третьего этажа, в одном – выведен на уровень второго этажа, в корпусе детского сада – на уровень минус первого этажа", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс общей площадью более 58 тысяч квадратных метров строят на территории 1-го и 2-го Котляковских переулков. В 2027 году планируют начать фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории. Завершить строительство намерены в 2028 году. После этого девелопер передаст комплекс в систему образования Москвы.

Проект предусматривает пять корпусов высотой от трех до четырех этажей, соединенных переходами с галереями. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в составе комплекса разместятся блоки детского сада, начальной, основной и старшей школы, спортивная зона с тремя большими залами и многофункциональное пространство для праздников, концертов и сборов.

"Внутреннее пространство групп детского сада и учебных кабинетов школы спроектировано так, чтобы быть гибким и подстраиваться под разные задачи – от учебы до командной работы. С помощью раздвижных перегородок, модульной мебели и функциональных подоконников помещения можно легко зонировать", – добавил Овчинский.

В школьной части предусмотрят учебные кабинеты, кабинеты информатики, лаборатории, творческую студию, хореографический зал, помещения для занятий кулинарией и домоводством, а также мастерские для работы с металлом и деревом.

Фасады комплекса будут выполнены в лаконичном стиле с плавными формами и спокойным ритмом оконных проемов. Для фасадов выбрали теплую природную цветовую гамму с терракотовыми акцентами. Корпуса объединят переходы в медных оттенках, они свяжут комплекс в единую композицию.

На прилегающей территории оборудуют прогулочные зоны, площадки для активных и спокойных игр и амфитеатр. Там же появятся стадион, беговые дорожки, площадки для футбола, волейбола и тенниса.

Ранее в Солнцеве открыли новый корпус школы. Там оборудовали спортивный зал, создали современные лаборатории физики и химии, амфитеатр на 720 мест, IT-полигон, просторную библиотеку и удобные зоны отдыха. Школу объединили с детским садом, который работает рядом, теперь это единый образовательный комплекс.