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03 сентября, 12:48

Политика

Средства ПВО России за сутки сбили 998 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 998 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, сбиты 2 управляемые авиабомбы и 3 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. В свою очередь, Черноморский флот России ликвидировал 6 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в Черном море.

Ранее ВС РФ ударили по логистическому центру "Биокон" в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения военных грузов. В ходе атаки использовались ударные дроны.

До этого российские военнослужащие поразили в акватории Черного моря сухогруз с вооружением и боеприпасами для украинских солдат.

ВС России нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

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