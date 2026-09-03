Детские и спортивные площадки обновили в Косино-Ухтомском

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Многофункциональное пространство с детскими и спортивными площадками обновили в районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что на двух детских площадках возле дома 33 на Лухмановской улице заменили малые архитектурные формы, а на футбольной площадке появился обновленный спортивный инвентарь.

Для ребят постарше установили большой игровой комплекс из дерева в экостиле с башнями, горкой, лестницами и переходами. Между башнями дети могут пройтись по подвесному мостику, а внизу – поиграть в домике со скамейкой.

Рядом появился еще один игровой комплекс башенного типа с вертикальной лестницей, смотровой площадкой и горкой. Для развития ловкости предусмотрена дуговая лестница. Зона включает в себя разные качели, карусели и качалку на пружине.

Для малышей обустроили отдельную территорию. Они смогут играть в деревянной песочнице и комплексе-паровозе. Также там есть качалка на пружине и карусель. Родители в это время смогут понаблюдать за детьми, сидя на скамейке.

Спортивная часть включает футбольную площадку с искусственным газоном и ограждением, а также зону с уличными тренажерами и турниками.

Для спокойного отдыха обустроили прогулочную зону со скамейками и урнами. До всех игровых и спортивных пространств можно дойти по дорожкам, вдоль которых высажены растения и разбит газон.

Все активные зоны имеют безопасное покрытие, а на территории также установлены новые опоры освещения.

Ранее спортивный кластер и игровые зоны появились в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Работы по благоустройству проводились у дома 40, корпуса 4, на Веерной улице. Теперь там есть современные детские площадки, спортивная зона с тренажерами и место для отдыха.