Умер актер Андрей Светоносов

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Скончался актер Андрей Светоносов, известный по фильму "Обитель". Об этом ТАСС сообщили в Вологодском драматическом театре.

Там уточнили, что артист ушел из жизни 1 сентября. Ему было 67 лет.

Церемония прощания с актером начнется 4 сентября в 10:00 в храме Константина и Елены в Вологде.

Светоносов служил в Вологодском драматическом театре более 30 лет. Он также снимался в кино, среди его работ – "Обитель", "Банкрот", "Золотой транзит", "Завещание Ленина", "Гамлет", "Великолепная пятерка – 5".

