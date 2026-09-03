В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

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В Шереметьево сняли введенные ранее ограничения. Об этом в МАХ сообщила пресс-служба столичной авиагавани.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы российских и зарубежных авиакомпаний в соответствии с актуальным расписанием. В терминалах сохраняется спокойная обстановка.

С начала суток 3 сентября в аэропорту обслужили более 500 рейсов на прилет и вылет. Пассажирами этих рейсов стали свыше 72 тысяч человек.

Ранее аналогичные меры применялись в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, но позднее тоже были отменены. В связи с корректировками часть рейсов ушла на запасные аэродромы.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности пассажиров на фоне беспилотной атаки. Как сообщал Сергей Собянин, в период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября на подлете к Московскому региону было нейтрализовано 548 вражеских дронов. Непосредственно к Москве долетели 143 БПЛА, однако они также были уничтожены средствами ПВО.