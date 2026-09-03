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03 сентября, 12:32

Транспорт

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

На данный момент авиагавани работают в штатном режиме. В Домодедово посоветовали пассажирам сверяться с актуальным расписанием, так как из-за мер вносились корректировки. Аналогичные рекомендации озвучили во Внуково.

Меры принимались в связи с угрозой беспилотной атаки. Ряд рейсов был переправлен на запасные аэродромы, они отправятся по запланированному маршруту вскоре после снятия ограничений.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября была зафиксирована массированная атака БПЛА на столичный регион. Всего было направлено 548 БПЛА. Силами ПВО 143 дрона были нейтрализованы на подлете к Москве.

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