03 сентября, 13:04Экономика
Новак заявил, что цены на АЗС крупных нефтяников меняются в пределах инфляции
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Крупные нефтяные компании выполняют социальную функцию, а цены на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Такое заявление вице-премьер России Александр Новак сделал в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.
Политик уточнил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов компании проводят за свой счет.
Российское правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на АЗС, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. Однако в целом ситуация с топливообеспечением на российском рынке улучшилась. На этой неделе власти заметили позитивные изменения.
Новак также поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых АЗС.
Ситуация с топливом в Москве и Подмосковье начала стабилизироваться после перебоев