Новак заявил, что цены на АЗС крупных нефтяников меняются в пределах инфляции

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Крупные нефтяные компании выполняют социальную функцию, а цены на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Такое заявление вице-премьер России Александр Новак сделал в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Политик уточнил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов компании проводят за свой счет.

Российское правительство фиксирует незначительный дефицит топлива на АЗС, особенно в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов. Однако в целом ситуация с топливообеспечением на российском рынке улучшилась. На этой неделе власти заметили позитивные изменения.

Новак также поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых АЗС.