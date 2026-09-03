Британская актриса Рейчел Стерлинг призналась, что ест прах своей матери

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Lev Radin

Британская актриса Рейчел Стерлинг рассказала в мемуарах "Все о моей матери", что перед премьерой каждого спектакля съедает одну-две крупицы праха своей матери – актрисы Дианы Ригг.

Она добавила, что людей шокирует рассказ об этом, однако сама артистка не видит в этом "ничего странного" и считает происходящее "естественным".

"Она окутывает меня, защищает и обволакивает. Моя мать – моя сверхдержава", – объяснила Стерлинг.

Ригг умерла в 2020 году в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком. Актриса известна зрителям по ролям Оленны Тирелл в "Игре престолов" и девушки Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества" с Джорджем Лэзенби.

Стерлинг также решила стать актрисой, хотя Ригг была против. Ее дважды номинировали на театральную награду имени Лоуренса Оливье. Наиболее значимые ленты в фильмографии актрисы – "Молодая Виктория" и "Белоснежка и охотник".

Ранее в СМИ появилась информация, что британский певец Элтон Джон приготовил для своих близких сувениры, сделанные из собственных тканей тела. После перенесенной операции на колене он взял из клиники костные фрагменты и изготовил из них ожерелье. Также музыкант готовит емкости со своей кровью и аксессуары из праха для членов семьи. Сам певец считает, что такие подарки позволят сохранить память о нем и передают его "энергетику".

