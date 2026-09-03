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03 сентября, 14:34

Происшествия

В Германии на территорию оборонной компании бросили коктейли Молотова

Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

Неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию технологической и оборонной компании Rohde&Schwarz в Мюнхене. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около полуночи 3 сентября. Очевидец видел, как из автомобиля бросили коктейли Молотова перед головным офисом. В результате возникло возгорание, однако прибывшие на место сотрудники полиции быстро потушили огонь.

Полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались граждане Болгарии – 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Правоохранители предполагают, что преступление совершено по политическим мотивам.

Ранее свыше 30 полицейских получили травмы в ходе беспорядков на футбольном матче в немецком городе Мангейм. Инцидент произошел на стадионе "Карл-Бенц", где после окончания основного времени матча на поле началась массовая стычка между игроками команд.

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