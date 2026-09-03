Новак заявил, что расходы компаний на защиту НПЗ не отразятся на стоимости топлива

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Затраты российских компаний на обеспечение безопасности своих объектов не приведут к росту цен для потребителей, в том числе на топливо. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он пояснил, что компании делают это за свой счет. При этом для вертикально интегрированных компаний цены на автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции, поскольку они выполняют социальную функцию, указал вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что работа по обеспечению безопасности НПЗ в России за последние месяцы была усилена. По его словам, бизнес ответственно относится к защите энергетических объектов, взаимодействуя с Минобороны и Росгвардией.

Кроме того, он заверил, что власти и нефтяные компании делают все возможное, чтобы в ускоренные сроки выполнить ремонт нефтеперерабатывающих заводов.