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03 сентября, 13:43

Общество

Температура воды в подмосковных реках составила 13–19 градусов

Фото: ТАСС/Олег Елков

Температура воды в реках Московского региона практически не меняется и находится в диапазоне от 13 до 19 градусов. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По словам синоптика, в Москве-реке у Звенигорода вода прогрелась до 17 градусов, у Коломны – до 19. Водная растительность в реках сохраняется.

Кроме того, Макарова рассказала о ситуации на Черном море. Например, в районе Сочи температура воды понизилась на несколько градусов, однако это не говорит о завершении бархатного сезона.

"В районе Калининграда 19 градусов, Ейск – 22, Евпатория, Алушта, Ялта – 23, Феодосия, Анапа – 24, Геленджик, Туапсе, Сочи – 26. <...> Это может быть связано с тем, откуда ветер дует, а также с внутренними течениями", – пояснила синоптик.

Она подчеркнула, что сезонное охлаждение воды не наступило и бархатный сезон продолжится в течение сентября. Этот период характеризуется примерно равными температурами воды и воздуха.

Ранее сообщалось, что в Москве 5 и 6 сентября столбики термометров опустятся до 14–17 градусов. Порывы ветра в этот период достигнут 13–18 метров в секунду, а на каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды.

Однако уже 8 сентября в Московский регион придет бабье лето. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что оно будет держаться около пяти дней.

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