03 сентября, 14:00Общество
Частицу мощей Дмитрия Донского могут отправить в различные храмы РПЦ
Фото: ТАСС/Михаил Климовский
Частицу мощей святого князя Дмитрия Донского могут отправить в различные храмы Русской православной церкви (РПЦ) после 20 сентября. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.
По его словам, решение о дальнейшем месте пребывания святыни будет принимать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Доступ к останкам князя был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.
Мощи будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. За день до этого, 6-го числа, патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.