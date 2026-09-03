Частицу мощей Дмитрия Донского могут отправить в различные храмы РПЦ

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Частицу мощей святого князя Дмитрия Донского могут отправить в различные храмы Русской православной церкви (РПЦ) после 20 сентября. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

По его словам, решение о дальнейшем месте пребывания святыни будет принимать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Доступ к останкам князя был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.

Мощи будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. За день до этого, 6-го числа, патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.