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Владимир Путин завершил пленарную сессию Восточного экономического форума словами "Вместе победим", пишет "Газета.ру".

Российский лидер напомнил, что президент Индонезии Прабово Субианто ранее произнес русскую пословицу "Один в поле не воин". По словам Путина, Субианто вкладывал в нее экономический смысл.

"Я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл, – вместе победим", – отметил Путин.

Выступление президента на пленарной сессии длилось около четырех часов. В ходе него Путин в том числе заявил, что России удалось избежать гипервсплеска инфляции. Однако инвестиции действительно снизились из-за ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики Центробанка и правительства.

