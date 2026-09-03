03 сентября, 13:26Политика
Путин завершил выступление на ВЭФ словами "Вместе победим"
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Владимир Путин завершил пленарную сессию Восточного экономического форума словами "Вместе победим", пишет "Газета.ру".
Российский лидер напомнил, что президент Индонезии Прабово Субианто ранее произнес русскую пословицу "Один в поле не воин". По словам Путина, Субианто вкладывал в нее экономический смысл.
"Я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл, – вместе победим", – отметил Путин.
Выступление президента на пленарной сессии длилось около четырех часов. В ходе него Путин в том числе заявил, что России удалось избежать гипервсплеска инфляции. Однако инвестиции действительно снизились из-за ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики Центробанка и правительства.
Путин заявил, что годовая инфляция в России составляет 6,3%