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03 сентября, 12:20

Политика

Путин заявил об отсутствии сценария для проведения мобилизации в России

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Сценария, при котором России понадобилось бы проведение новой мобилизации, не существует. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского президента, слухи о мобилизации являются преднамеренной информационной атакой Украины. Ее цель – повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму, подчеркнул Путин.

Говоря о комплектовании ВС РФ, он отметил, что в России контракт на военную службу граждане подписывают добровольно, в отличие от того, что делается на Украине.

"Там, как известно, как мы смотрим каждый день по телевизору, в интернете, там людей, как собак бездомных, улавливают и силой затаскивают на фронт", – рассказал президент.

По его словам, украинская армия каждый месяц теряет от 8 до 12 тысяч человек. Количество потерь у противника больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации и возвращения из госпиталей. При этом уровень мотивации в рядах Вооруженных сил Украины низкий, а процент дезертиров большой.

"Только официально уголовных дел (на Украине. – Прим. ред.) за дезертирство возбуждено, официально, свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона, я думаю", – сказал Путин.

В свою очередь, темп движения ВС РФ в зоне спецоперации нарастает. Российские военные каждый день идут вперед, причем на всех участках линии боевого соприкосновения, подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал "чушью собачьей" информацию о том, что в России якобы после проведения выборов в Госдуму объявят новую волну мобилизации. Он уточнил, что Москва намерена добиться долгосрочного мира и прекращения конфликта.

До этого слухи о мобилизации опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что информационные утки целенаправленно вбрасываются украинскими властями для дестабилизации обстановки в стране.

Путин назвал слухи о мобилизации попыткой противника повлиять на выборы в Госдуму

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