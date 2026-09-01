Очевидцы рассказали о "бешеных глазах" у напавшей на учителя школьницы в Канске

Семиклассница напала на учителей и учеников во время линейки в одной из школ Канска в Красноярском крае. Что известно о случившемся и состоянии пострадавших – в материале Москвы 24.

С ножом и баллончиком

Фото: MAX/Kras Mash

Ученица седьмого класса напала на учителей и учеников с ножом и газовым баллончиком в школе № 2 города Канска (Красноярский край). Произошло это во время торжественной линейки утром 1 сентября.

По данным СМИ, девочка пришла в школу и провела в здании около двух часов. Перед началом классного часа она вышла в туалет и закрылась там примерно на 10 минут. Вернувшись, школьница уже держала в руках перцовый баллончик и нож.

Сначала она распылила содержимое в лицо одной из учительниц, которая оказалась рядом, а затем попыталась ударить педагога ножом. На помощь бросилась мама одного из учеников – она вытолкнула нападавшую из кабинета в коридор, рассказал руководитель Межрегионального центра по правам детей Павел Пугачев на своей странице во "ВКонтакте". Уже за дверью школьница бросила бутылку с зажигательной смесью и подожгла ее – огонь вспыхнул на третьем этаже рядом с кабинетом химии, но его смогли быстро потушить.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб – полиция, скорая, реанимация и Росгвардия. Подростка сразу задержали. По предварительным данным, она не состояла на учете в полиции, к школьному психологу не обращалась и нареканий по ее поведению не было. Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетней в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП, выясняют причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Сама школа начнет работу в обычном режиме 2 сентября, сообщили ТАСС в администрации.

Химические ожоги

Фото: телеграм-канал Baza

По данным краевого министерства здравоохранения, всего в результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых. Однако, по информации РЕН ТВ и телеграм-канала "112", число достигло девяти: учитель химии, классный руководитель, технический сотрудник, заместитель директора и пять учеников.

По данным телеграм-канала Mash, колотую травму получила только учительница химии – ей нанесли удар ножом в спину, также она получила химический ожог лица и глаз. Помимо этого, от перцового баллончика пострадала еще одна учительница. В свою очередь, ученикам диагностировали ожоги лица, глаз и дыхательных путей, а также ингаляционное отравление. Всем оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное наблюдение.

При этом очевидцы заявили, что рамки металлодетектора на входе в школу были исправны и работали, однако досмотр личных вещей учеников не проводился, несмотря на присутствие в здании сотрудника полиции.

"Глаза были бешеные"

Фото: телеграм-канал Mash

На первом допросе нападавшая заявила, что мотивом для нападения стали травля в классе и непонимание со стороны педагогов. По ее словам, она чувствовала себя изолированной и не находила поддержки у учителей. По данным телеграм-канала Mash, девочка находится в шоке от случившегося.

Одноклассники также подтвердили, что ученицу систематически травили из-за ее внешнего вида – стиля одежды и макияжа.

При этом, как рассказали свидетели телеграм-каналу Baza, перед нападением школьница вела себя неадекватно: нервничала, у нее были сильно расширены зрачки.

"Глаза у нее были бешеные", – вспомнил один из них.

Другая очевидица поделилась с NGS24.RU, что сама видела, как подросток заливала учениц перцовкой. Школьница добавила, что после инцидента учеников вывели из здания и многие дети на улице плакали.

При этом собеседница издания отметила, что знает нападавшую несколько лет и, по ее мнению, конфликтов с другими учениками у нее не было.





очевидица Она спокойная, никогда ничего плохого не делала. Тихоня.

Фото: MAX/Kras Mash

В свою очередь, преподаватель Ольга Кострова, на которую в том числе было совершено нападение, заявила, что никогда раньше не видела девочку и не знакома с ней, поскольку с этим классом она еще не работала.

"Первый, кто по пути оказывался, тех она и опрыскала (перцовым баллончиком. – Прим. ред.)", – рассказала она.

Известно также, что нападавшая девочка из неполной семьи, она живет с отцом: мать уехала в другой город, якобы постоянно обещала забрать дочь к себе, но не сделала этого.

При этом психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с News.ru выразил мнение, что школьницу могли завербовать.





Василий Шуров психиатр-нарколог Она была соответствующим образом обработана. Я ни за что не поверю, что ученица, которая ни в чем таком не была замечена, способна на подобные осознанные жестокие действия. С супервысокой степенью вероятности можно сказать, что ее обработали в нужном ключе.

Эксперт отметил, что ученица действовала не спонтанно, а по заранее продуманному сценарию, принеся с собой в школу холодное оружие, баллончик и бутылку с зажигательной смесью.

Однако телеграм-канал Mash обратил внимание и на другой аспект: системные проблемы в самой школе. Весной 2026 года учреждение уже получало предостережение от надзорных органов: за год число учеников из "группы высокого риска" выросло с 7 до 17 человек, а принимаемые профилактические меры были признаны недостаточными.

В правилах внутреннего распорядка также не был прописан порядок выборочного досмотра рюкзаков, сумок и пакетов, а также действия при отказе учащегося показать содержимое личных вещей.