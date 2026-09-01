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01 сентября, 15:27

Политика

Кот Ларри предрек интересные довыборы после ухода Стармера с поста депутата

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри предрек интересные дополнительные выборы в Британии после ухода бывшего премьер-министра Кира Стармера.

Речь идет об уходе политика с поста депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас.

"Впереди интересные довыборы", – говорится на странице Ларри в соцсети Х.

Ранее Ларри обрадовался, что собака нового главы правительства Энди Бернэма не переедет к нему. Как рассказал Бернэм, его питомец – метис пуделя по кличке Аксель – останется в Манчестере.

При этом он отметил, что собака вряд ли поладила бы с Ларри, а британцы не захотели бы нарушения покоя популярного в стране кота.

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