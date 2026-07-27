Кот Ларри обрадовался, что к нему не переедет собака нового премьера Британии

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Главный мышелов резиденции британского премьер-министра кот Ларри обрадовался новости о том, что собака нового главы правительства Энди Бернэма не переедет к нему.

Бернэм ранее рассказал журналистам, что его питомец – метис пуделя по кличке Аксель, – скорее всего, останется в Манчестере.

Он отметил, что его собака вряд ли поладила бы с Ларри, поскольку может вести себя как "маленький злой человечек". При этом политик добавил, что и британцы не захотели бы нарушения покоя популярного в стране кота.

"Чертовски верно", – говорится в сообщении в аккаунте Ларри в соцсети X.

Бернэм стал новым премьер-министром Великобритании 20 июля. До этого король Карл III принял отставку предыдущего главы правительства Кира Стармера, который объявил о решении покинуть пост в мае.