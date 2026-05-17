17 мая, 14:28

Daily Mail: Стармер согласен покинуть пост премьера Британии

Стармер согласен покинуть пост премьера Британии – СМИ

Фото: Getty Images/WPA Pool/Jack Taylor

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил своим близким о намерении подать в отставку. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

"Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать это достойно и так, как сочтет нужным. Он составит график", – сказал неназванный собеседник издания.

Уточняется, что дата возможного объявления о сложении полномочий остается неизвестной, так как высокопоставленные соратники Стармера убеждают его дождаться первых результатов опросов и подсчета голосов на довыборах в Палату общин британского парламента в округе Мейкерфилд в графстве Большой Манчестер.

При этом лейбористский политик Энди Бернэм, утверждает СМИ, попытается завоевать депутатский мандат в своем округе. В случае победы он станет депутатом Палаты общин, что даст ему возможность претендовать на пост лидера партии. В свою очередь, опросы общественного мнения называют Бернэма одним из самых сильных кандидатов, который может сместить главу британского правительства.

Другой инсайдер рассказал, что Стармер не хочет рисковать, так как возможный проигрыш на довыборах означал бы слишком большое унижение.

Лейбористы потеряли контроль над парламентом Уэльса после недавних выборов в органы местного самоуправления. В связи с этим депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала министров отстранить Стармера и уточнила, что из-за его пребывания у власти партия может проиграть на следующих всеобщих выборах.

В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг объявил об отставке в связи с утратой доверия к Стармеру. Он убежден, что глава британского правительства не будет возглавлять Лейбористскую партию на следующих выборах.

