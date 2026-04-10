Стармер обвинил Путина и Трампа в росте цен на электроэнергию
Британский премьер-министр Кир Стармер обвинил президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в росте цен на электроэнергию. Слова политика приводит издание Politico.
"Мне надоело, что семьи и предприятия по всей стране наблюдают, как их счета за электричество то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа на мировой арене", – заявил Стармер.
В статье отмечается, что премьера ожидают непростые выборы в Великобритании, которые будут зависеть от внутренних проблем местного населения.
Ранее СМИ сообщали о том, что Россия унизила Стармера, отправив фрегат "Адмирал Григорович" в воды Ла-Манша для сопровождения танкеров.
Журналисты подчеркнули, что Кремль мог посчитать блефом заявления Лондона о решении задерживать суда так называемого теневого флота Москвы в водах Британии. По данным СМИ, ни один корабль так и не был остановлен спецслужбами королевства.