Еще четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Еще четыре мирных жителя получили травмы в результате воздушных атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое из них пострадали в результате ударов БПЛА на трассе Белгород – Шебекино. Раненых госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Также в больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, пострадавшая при атаке дрона в селе Нежеголь.

В Шебекинском округе в результате атак ВСУ повреждения получили несколько автомобилей, а также остекление ряда частных домов и одного административного здания. Также последствия ударов БПЛА наблюдаются в Грайворонском и Борисовском округах.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекинский округ. Один из дронов совершил атаку на участке автодороги Белгород – Шебекино, в результате чего ранения получили шесть человек. Другой FPV-дрон попал в административное здание на территории одного из предприятий, в результате чего пострадал мужчина.

Кроме того, три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске. Предварительно, одному человеку была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, еще двоих пришлось доставить в больницу.