09 апреля, 23:22

Происшествия

Еще четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще четыре мирных жителя получили травмы в результате воздушных атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое из них пострадали в результате ударов БПЛА на трассе Белгород – Шебекино. Раненых госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Также в больницу самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, пострадавшая при атаке дрона в селе Нежеголь.

В Шебекинском округе в результате атак ВСУ повреждения получили несколько автомобилей, а также остекление ряда частных домов и одного административного здания. Также последствия ударов БПЛА наблюдаются в Грайворонском и Борисовском округах.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекинский округ. Один из дронов совершил атаку на участке автодороги Белгород – Шебекино, в результате чего ранения получили шесть человек. Другой FPV-дрон попал в административное здание на территории одного из предприятий, в результате чего пострадал мужчина.

Кроме того, три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске. Предварительно, одному человеку была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, еще двоих пришлось доставить в больницу.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

