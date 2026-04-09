Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Предварительно, одному человеку была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, еще двоих пришлось доставить в больницу.

Помимо этого, из-за падения обломков беспилотников возник пожар, который уже потушен. К ликвидации возгорания были привлечены 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели местного жителя в результате атаки беспилотников по поселку Саук-Дере Крымского района в ночь на 9 апреля.

По его словам, в момент происшествия мужчина находился на балконе дома. Глава региона пообещал, что районная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

