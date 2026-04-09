09 апреля, 09:40

Происшествия

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Предварительно, одному человеку была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, еще двоих пришлось доставить в больницу.

Помимо этого, из-за падения обломков беспилотников возник пожар, который уже потушен. К ликвидации возгорания были привлечены 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели местного жителя в результате атаки беспилотников по поселку Саук-Дере Крымского района в ночь на 9 апреля.

По его словам, в момент происшествия мужчина находился на балконе дома. Глава региона пообещал, что районная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

