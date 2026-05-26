Делегация Минэкономики и МИД Японии прибыла с визитом в Москву

В Москву с официальным визитом прибыла объединенная делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя японского Минэкономики.

Отмечается, что программой визита предусмотрен ряд встреч на правительственном уровне. Цель переговоров – коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в России.

Также представитель подчеркнул, что визит продлится несколько дней.

Ранее стало известно, что товарооборот Японии и России в апреле 2026 года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт российского угля и СПГ в Японию повысился на 128,5% и 29,5%.