Прошедшая ночь в Москве стала третьей самой холодной в мае

Минувшая ночь в Москве стала третьей самой холодной в мае. Значения упали до 7,8 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в МАХ.

"С приближением лета ночи в Москве и области становятся все холоднее. В ночь на 26 мая минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, понизилась до плюс 7,8 градуса", – указала она.

При этом, по словам синоптика, первые два места по холоду занимают 1 и 2 мая. Как рассказала метеоролог, плотный ветер привел к равномерному температурному фону.

Позднякова добавила, что в середине недели ветер утихнет и разброс значений окажется более значимым.

Ранее синоптики отмечали, что июнь как переходный месяц между весной и пиком лета может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой. В течение всего месяца температурные показатели могут значительно варьироваться.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются осадки.

К середине июня потеплеет до 20–25 градусов, но в третьей декаде значения могут опуститься до 15–20. К концу же июня снова станет жарко, до 25–30 градусов. Такая погода перейдет и в начало июля.

