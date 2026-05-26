26 мая
Прошедшая ночь в Москве стала третьей самой холодной в мае
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минувшая ночь в Москве стала третьей самой холодной в мае. Значения упали до 7,8 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в МАХ.
"С приближением лета ночи в Москве и области становятся все холоднее. В ночь на 26 мая минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, понизилась до плюс 7,8 градуса", – указала она.
При этом, по словам синоптика, первые два места по холоду занимают 1 и 2 мая. Как рассказала метеоролог, плотный ветер привел к равномерному температурному фону.
Позднякова добавила, что в середине недели ветер утихнет и разброс значений окажется более значимым.
Ранее синоптики отмечали, что июнь как переходный месяц между весной и пиком лета может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой. В течение всего месяца температурные показатели могут значительно варьироваться.
Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются осадки.
К середине июня потеплеет до 20–25 градусов, но в третьей декаде значения могут опуститься до 15–20. К концу же июня снова станет жарко, до 25–30 градусов. Такая погода перейдет и в начало июля.
