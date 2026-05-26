RTL: четыре человека погибли при столкновении поезда и школьного автобуса в Бельгии

26 мая, 13:04

Четыре человека погибли при столкновении поезда и школьного автобуса в Бельгии

Фото: ТАСС/IMAGO/Photo News/Bert Van Den Broucke

Четыре человека погибли в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Бельгии. Об этом сообщило издание RTL.

Как отметил федеральный министр мобильности Жан-Люк Круке, среди погибших – два подростка, водитель и сопровождающий.

О произошедшем стало известно 26 мая. По данным СМИ, ДТП произошло в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. Всего в автобусе находились 7 детей.

Ранее в Таиланде локомотив протаранил пассажирский поезд. Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток в то время, как вагоны ждали смены тепловоза.

В результате удара 18 человек получили травмы, 4 из которых находились в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозов у маневрового локомотива. Сотрудники станции предположили, что тормоза отказали, когда тепловоз приближался к стоящим вагонам.

