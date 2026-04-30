30 апреля, 23:56

Hindustan Times: четыре человека погибли в результате опрокидывания круизного судна в Инди

Четыре человека погибли в результате опрокидывания круизного судна в Индии – СМИ

Фото: 123RF/joseh51

Круизный катер с более чем 30 людьми на борту перевернулся в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.

В результате происшествия погибли четыре человека, по меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести.

Подробности ЧП выясняются.

Ранее 14 человек погибли при столкновении поездов в Индонезии. Еще 84 человека получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло на станции "Бекаси-Тимур" в городе Бекаси 27 апреля. Поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

