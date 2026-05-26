Столичных водителей призвали быть внимательными из-за дождя

Столичным водителям следует быть внимательными за рулем из-за дождя, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за непогоды сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается. В связи с этим водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, а также быть внимательными перед пешеходными переходами, на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Кроме того, горожанам рекомендовали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать около них транспортные средства.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду и дождь сохранятся до вечера 26 мая. Жителям посоветовали быть осторожными на улице.

Из-за сильного ветра в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до 21:00.