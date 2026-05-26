26 мая, 11:40

Общество

Порывистый ветер до 17 м/с обрушится на Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порывистый ветер до 17 метров в секунду обрушится на Москву, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что сильный ветер ожидается с 12:00 до 20:00 во вторник, 26 мая. В связи с непогодой жителей и гостей города попросили быть внимательными на улице, а именно не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Согласно прогнозам, самыми холодными днями в Москве на текущей неделе станут четверг и пятница, 28 и 29 мая. В эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем – от 10 до 13 градусов.

Кроме того, в конце мая есть вероятность выпадения снега в Московском регионе. В частности, из-за похолодания возможны небольшие снежные осадки, которые будут смешиваться с дождем и таять, не достигая земли.

