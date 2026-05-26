26 мая, 17:14

Общество
Ветврач Зорин: жуки-нарывники могут вызвать болезненные волдыри без укуса

Фото: Getty Images/NurPhoto/Creative Touch Imaging Ltd

Жуки-нарывники, относящиеся к насекомым семейства Meloidae, могут вызвать болезненные волдыри без укуса, рассказал РИАМО ветеринарный врач Михаил Зорин.

Эксперт отметил, что главным их оружием является кантаридин, токсичное вещество, которое выделяется из суставов при угрозе. Если раздавить насекомое при контакте с незащищенной кожей, то через несколько часов появится волдырь.

"Для лошадей и собак, случайно съевших нарывника с травой или кормом, кантаридин смертельно опасен даже в микродозах – поражаются почки, мочевой пузырь, желудочно-кишечный тракт", – предупредил ветеринар.

По словам специалиста, в России такие жуки обитают повсеместно, особенно их можно заметить на цветущих растениях семейства сложноцветных и бобовых. Пиком активности этих насекомых является период с июня по август.

Зорин подчеркнул, что большинство жуков-нарывников имеют удлиненную мягкую форму тела и яркую окраску – черную, синюю, красную или пеструю. Он призвал не давить жуков руками, не подпускать лошадей к пастбищам с их массовым скоплением, а при подозрении на отравление животного обращаться к специалисту.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков напомнил о необходимости обработки питомцев от клещей. Таблетки являются самым эффективным способом защиты. Однако надо учитывать, что они усваиваются в течение 12 часов.

