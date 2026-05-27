27 мая, 08:28

Транспорт

Москвичам напомнили об изменениях в работе метро и ограничениях движения

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве 27 мая ограничено движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама, а также изменен режим работы нескольких станций метро. Об этом напомнили в столичном Дептрансе.

В частности, до 11:00 будет временно закрыт проезд на участках улиц Щепкина – от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанской – от Садового кольца до улицы Дурова, а также Гиляровского – от Капельского переулка до Садового кольца.

Вместе с тем водители не смогут проехать на участках переулков:

  • Выползова – от улицы Дурова до дома 10 в Выползовом переулке
  • Капельского – от проспекта Мира до улицы Гиляровского.

Кроме того, до 11:00 будет перекрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра – от Капельского переулка до дома 41, строения 2.

Вместе с тем на всех упомянутых участках до окончания мероприятия запрещена парковка.

При этом для проезда уже открыли улицы Хачатуряна, Каргопольскую, Минскую и Большую Татарскую, а также переулки Климентовский, Старый Толмачевский, Малый Татарский и Озерковский. Проехать уже можно и на съездах с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу при движении в центр и в область, а также к перехватывающей парковке № 9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской.

Режим работы изменился на станциях метро:

  • "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий – с 05:45 работает только на выход и пересадку;
  • "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии с 06:30 до 10:00 – только на выход и пересадку;
  • "Рижская" Большой кольцевой линии с 07:45 – только на вход и пересадку.

Пассажиров просят на время ограничений пользоваться соседними станциями для входа или выхода. Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме: на нескольких десятках станций метро и МЦК будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.

Вместе с тем схема движения будет скорректирована на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы с 30 мая. При этом водителям оставят возможность использовать ближайшие разрешенные развороты и выезды.

