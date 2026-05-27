27 мая, 10:20

Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Сообщение об аварии поступило примерно в 06:50 по московскому времени – в Огородном проезде столкнулись фургон, иномарка и пассажирский автобус. Мужчина оказался заблокирован в одном из автомобилей.

На место аварии были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая расчеты ПСО № 207 и АСО № 1 столичного Пожарно-спасательного центра. Пострадавшего деблокировали из машины, после чего передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее в Раменском округе Подмосковья подросток на питбайке погиб, столкнувшись с "Газелью". Авария произошла около одного из домов в деревне Ганусово. Предварительно, 12-летний ребенок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с "Газелью".

