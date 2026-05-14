14 мая, 20:51Происшествия
Три пешехода пострадали при наезде автомобиля на остановку в центре Москвы
Фото: МАХ/"Агентство "Москва"
Три пешехода пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Предварительно, ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома 48. Водитель машины Infiniti не справился с управлением и врезался в остановку.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства случившегося.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, у пострадавших серьезных травм не выявлено. Также там уточнили, что детей среди них нет.
Ранее один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Привольной улице. Пострадавшего доставили в больницу.
До этого СМИ писали, что один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками около пересечения МКАД и улицы Павла Фитина. Из-за этого движение транспорта в районе аварии было перекрыто по двум полосам.
Мотоцикл на скорости вылетел с Бережковской набережной в реку