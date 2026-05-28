В Москве более 3,5 тысячи пар собираются пожениться в красивые даты 06.06 и 26.06.2026

Более 3,5 тысячи пар собираются пожениться в Москве в красивые даты 06.06 и 26.06.2026. Об этом рассказала Москве 24 начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Красивые даты – в этом году это даты с сочетанием шестерок – особенно популярны среди столичных молодоженов. Слоты в красивые даты заполняются быстрее всего", – отметила она.

Уханева уточнила, что наиболее востребованной датой по количеству поданных заявлений в текущем году стало 26 июня – в этот день более 1,8 тысячи пар планируют заключить брак. Еще одной популярной датой стало 6 июня, ее выбрали около 1,7 тысячи человек – это в 2 раза больше средних показателей остальных июньских суббот.

6-го числа церемонии бракосочетания пройдут в торжественной обстановке на площадках проекта "Новые адреса счастья" и во дворцах бракосочетания. Самым востребованным местом стал Митинский Дворец бракосочетания, где планируют пожениться около 100 пар. При этом самой популярной выездной площадкой оказался особняк Спиридонова.

Кроме того, в список популярных дат для свадеб в Москве вошли 8 августа, 20 июня, 5 июня, 28 августа, 27 июня и 16 июня, 7 июля и 1 августа.

В связи с запросом пар на красивые даты столичные ЗАГСы открыли дополнительные слоты. 6, 20 и 26 июня, а также 8 августа дворцы бракосочетания будут работать до 21:00. Более того, они будут открыты 26 июля.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о распространении налогового вычета на свадебные расходы. Если проект примут, то вычет будет предоставляться в размере фактически понесенных расходов, но не более 400 тысяч рублей на пару. При этом выплата будет действовать отдельно от общего лимита социальных налоговых вычетов.