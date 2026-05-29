Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

Туристы из США купили самый дорогой на данный момент летний тур в Россию. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Они купили самый дорогой тур за 15 тысяч долларов (около 1 миллиона рублей. – Прим. ред.)", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Ломидзе, путешественники отправятся в тур по Золотому кольцу России. При этом глава АТОР добавила, что доля туристов из США в России все еще очень мала.

Ранее стало известно, что Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у организованных российских туристов. Кроме того, им интересны Мальдивы, Китай (пляжный Хайнань и материк), Индонезия и страны СНГ (пляжные курорты Казахстана и Грузии).

