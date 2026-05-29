Диетолог Бобровский: шпроты лучше есть по 30–50 граммов раз в неделю

Безопасная порция шпрот для человека составляет 30–50 граммов. Об этом "Радио 1" заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Уточняется, что в консервах содержатся канцерогены, соли и трансжиры. При регулярном употреблении они могут поднять артериальное давление, добавить лишние килограммы и создать риск онкологии желудочно-кишечного тракта.

"Есть такое понятие – безопасная порция, но она не является медицинской нормой. Для здорового человека это 30–50 граммов – три-шесть рыбок среднего размера. И лучше один раз в неделю", – сказал собеседник издания.

Специалист уточнил, что ограничить потребление шпрот лучше тем, у кого есть атеросклероз, гипертония, отеки и болезни сердца.

"Консервы и любые копченые продукты имеют очень много соли, избыток которой становится провокатором повышения артериального давления. А это один из самых главных факторов риска инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистой патологии", – пояснил эксперт.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко счел необязательным мытье консервных банок перед вскрытием, если они не попали в какую-то агрессивную среду. По его мнению, для готовых промышленных продуктов – шпрот или туристических завтраков – дополнительная очистка не нужна.

Онищенко добавил, что десятилетия использования консервов в России и за рубежом не создавали прецедентов, когда требовалась специальная обработка упаковки.