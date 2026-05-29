Захарова назвала бездоказательными обвинения Румынии в адрес РФ об инцидентах с БПЛА

Обвинения Румынии в адрес России из-за падения беспилотников в Европе бездоказательны. Об этом в беседе с RT заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено. Причем не то что не предъявлено российской стороне – не предъявлено даже собственным гражданам", – сказала она.

Ранее беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, двое людей получили ранения. По мнению местного МИД, БПЛА якобы принадлежал России.

После этого президент Румынии Никушор Дан заявил о закрытии генерального консульства России в Констанце. Также было принято решение об объявлении генконсула персоной нон грата.

