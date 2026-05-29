Эксперимент по электронной книге жалоб начался на "Госуслугах"

Роспотребнадзор и Минцифры РФ запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на портале "Госуслуги". Он направлен на защиту прав потребителей и реализуется в рамках проекта "Государство для людей", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Благодаря инициативе россияне смогут решать проблемы с продавцами в онлайн-режиме в досудебном порядке. Они будут сообщать о товарах ненадлежащего качества, которые были куплены на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Ответ от владельца агрегатора придет в личный кабинет.

Обращение можно будет подать при проблемах, возникающих при отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий, а также отказе в возмещении стоимости товара при его возврате и при росте срока возвращения денежных средств за отмененный заказ.

Длительность рассмотрения сообщений составит до 7 дней.

Ранее в интернете появилась информация, что Wildberries и Ozon с 1 июня вводят минимальный порог стоимости корзины для бесплатной доставки, платный возврат товаров и ограничивают оплату заказа при получении. В свою очередь, маркетплейсы опровергли эти сведения, указав, что никаких новых условий для пользователей не вводилось.

