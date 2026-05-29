29 мая, 07:31

Экономика

Татьяна Ким заявила, что закон о платформенной экономике пока не нуждается в изменениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Закон о платформенной экономике на текущий момент оптимален и не требует изменений, заявила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основательница Wildberries, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

"Все, что можно было сделать на данном этапе, сделано максимально", – подчеркнула она.

При этом она отметила, что платформенная экономика, вероятно, затронет изменения трудового законодательства. В связи с этим в перспективе могут потребоваться изменения.

Также глава РВБ отметила высокий уровень проработки вопроса со стороны Минэкономразвития. По ее словам, настолько глубоко изучить платформы и платформенную экономику не удавалось еще никому.

"И очень хорошо, что они подсветили в нашей экономике образовавшиеся болячки и споры, например, недобросовестное поведение потребителей, так называемый потребительский экстремизм. И сказали, что нужно разработать правила возврата", – уточнила она.

Она также обратила внимание на профессионализм подхода ведомства – в представленной структуре цифровых платформ России учтены не только маркетплейсы, но и государственные платформы, социальные сети, банки и другие участники рынка.

Ранее Ким назвала более конструктивной мерой введение единой цены на товар независимо от способа оплаты по сравнению с предложением запретить скидки. Она считает, что ключевой задачей при выработке новых правил является не допустить ухудшения положения конечного потребителя.

В феврале 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в России намерены ввести единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа. Уточнялось, что такое решение не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах.

