30 мая, 04:57

Политика

В Пентагоне заявили, что США больше не будут субсидировать оборону богатых стран

Фото: depositphotos/icholakov01

Вашингтон складывает с себя обязательства по защите состоятельных государств за свой счет. С таким заявлением выступил министр обороны США Пит Хегсет в рамках международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", проходящего в Сингапуре.

По словам главы Пентагона, время, когда Соединенные Штаты субсидировали безопасность обеспеченных держав, безвозвратно ушло. Хегсет подчеркнул, что теперь американская сторона рассчитывает видеть в своих союзниках равноправных партнеров, а не опекаемые протектораты.

Он отметил, что будущие альянсы должны строиться на принципах совместной ответственности, а не односторонней зависимости.

В своем выступлении министр также акцентировал, что именно такая модель взаимодействия способна создать прочный фундамент для военных блоков и гарантировать их готовность к актуальным вызовам современности, а не к угрозам ушедшей эпохи.

Ранее страны Европы начали разрабатывать план обороны на случай ухода США из НАТО. Поводом для рассмотрения альтернативы стал, в частности, кризис вокруг Гренландии и притязания Штатов на остров.

