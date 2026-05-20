Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 21:56

Политика
Главная / Новости /

Economist: Европа разрабатывает план обороны на случай ухода США из НАТО

Европа начала разрабатывать план обороны на случай ухода США из НАТО

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед Альянсом. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на материал Economist.

Поводом для рассмотрения альтернативы стал, в частности, кризис вокруг Гренландии и притязания США на остров. По данным издания, одной из наиболее часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из 10 стран в основном из Прибалтики и Северной Европы (Объединенные экспедиционные силы).

Внутри НАТО опасаются не только того, что США могут отказаться участвовать в потенциальном конфликте с Россией, но и того, что Белый дом способен заблокировать решения Альянса.

Ранее Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран-членов на планы Вашингтона контролировать Гренландию. Также он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на запрос США о помощи в ситуации с Ираном.

Американский лидер признался, что начал рассматривать возможный выход страны из состава НАТО. Он назвал объединение "бумажным тигром", отметив, что Владимир Путин не боится его.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика