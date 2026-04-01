Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил The Telegraph, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана.

"НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они бумажные тигры", – подчеркнул глава Белого дома.

Он также добавил, что Владимир Путин об этом знает.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Обострение ситуации привело к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим Трамп сначала пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, однако Тегеран пообещал полностью перекрыть канал в таком случае.

Позже Путин заявил, что Москва обладает возможностью предоставить безопасные и надежные транспортно-логистические маршруты, которые будут особенно актуальны на фоне событий на Ближнем Востоке. В этом контексте глава государства обратил внимание на экономическую выгоду для партнеров Москвы, подчеркивая, что российские логистические маршруты позволят как сократить сроки перевозок, так и диверсифицировать глобальные транспортные потоки.

