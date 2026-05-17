17 мая, 18:15

Российская команда Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Астане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/team__spirit

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. Общий призовой фонд составил 800 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

В финале россияне встретились с командой Team Falcons из Саудовской Аравии. В результате счет составил 3–0 (16:12, 13:7, 13:10). За победу Team Spirit получат 256 тысяч долларов, Team Falcons – 120 тысяч, а немецкий коллектив Mouz, который занял третье место, – 96 тысяч.

Самым ценным игроком турнира стал 19-летний россиянин Данил Крышковец из Team Spirit.

В составе российской команды также выступают Борис Воробьев, Дмитрий Соколов, Андрей Татаринович и Мирослав Плахотя. При этом среди игроков Team Falcons есть россияне Илья Осипов и Максим Лукин.

Ранее сообщалось, что с 3 по 6 декабря 2026 года в Москве пройдет фестиваль популярной культуры "Comic Con Игромир". Гостей ждут встречи со звездами, эксклюзивные показы грядущих игровых и киноновинок, автограф-сессии с кумирами и возможность приобрести уникальный фестивальный мерч. На двух сценах пройдут презентации свежих релизов, конкурсы косплея, Q&A-сессии, розыгрыши и другие развлечения.

